شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو .. كاميرا مراقبة ترصد اربعة سعوديين يعتدون على مغترب في جدة.. شاهد ماذا فعلوا به! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت شرطة منطقة مكة فيديو يظهر اعتداء اربعة اشخاص سعوديين على احد أحد الوافدين أثناء مروره بأحد الأحياء السكنية في جدة. وقالت إنهم اعتدوا عليه وسلبوه محفظته منه بالقوة والإكراه. كاشفة عن انه تم إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو .. كاميرا مراقبة ترصد اربعة سعوديين يعتدون على مغترب في جدة.. شاهد ماذا فعلوا به! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .