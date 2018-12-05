الرئيس هادي يتلقى اتصال هاتفي من نظيره المصري.. لهذا السبب

الخليج 365 - الرياض
كشفت مصادر حكومة عن اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبين الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأوضحت وكالة سبأ، أن الرئيس هادي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اطمئن من خلاله على صحة فخامة الرئيس متمنين له موفور الصحة والسعادة ولليمن الشقيق الأمن والاستقرار والسلام والنمو.
كشفت مصادر حكومة عن اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبين الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأوضحت وكالة سبأ، أن الرئيس هادي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اطمئن من خلاله على صحة فخامة الرئيس متمنين له موفور الصحة والسعادة ولليمن الشقيق الأمن والاستقرار والسلام والنمو.
وتناول الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على مختلف الجوانب والصعد.. مؤكدين على عمق العلاقات الأخوية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ والتي تجسد وأحدية الهدف والمصير المشترك.
وثمن الرئيس هادي "المشاعر الطيبة لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.. متمنين له وللشعب المصري الشقيق اضطراد التقدم والنهضة والبناء في ظل قيادته الحكيمة". حسب الوكالة.
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