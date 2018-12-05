تفجير لغم للحوثيين في مياة البحر الأحمر

عثر عناصر من الجيش اليمني يوم الأربعاء، على لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية قرب الممر الدولي غربي لمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وكانت المليشيا الانقلابية زرعت اللغم، في وقت سابق، غرب جزيرة بكلان في مياه البحر الأحمر، وفق ما أعلن موقع سبتمبر نت، التابع للجيش الوطني.

وفجر التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، اللغم بمساعدة خبراء من تحالف دعم الشرعية، بعد نقله إلى خور ميدي.

وتواصل وحدة التشكيل البحري، تمشيط سواحل محافظة حجة، والجزر التابعة لها، لتأمينها من الألغام البحرية التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، لتهديد لخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.