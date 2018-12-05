بالفيديو.. مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في التحيتا

الخليج 365 - الحديدة

تواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها الإنسانية المتواصلة ضد المدنيين بقصف منازلهم في مديرية التحيتا بالحديدة .

وكشف المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن مليشيات الحوثي استهدفت منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي ، حيث سقطت القذائف على عدد من المنازل ودمرتها بشكل كُلّي وألحقت أضراراً بالمنازل الأخرى .

وتحدث أحد السكان أن مليشيات الحوثي قصفت منزله بعد خروجه هو وعائلته منه بساعة واحدة ، ولولا لطف الله وعنايته لسقطت عائلته كاملة ضحايا هذا القصف الهمجي .

يُذكر أن مليشيات الحوثي تقوم بقصف منازل المواطنين بشكل يومي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وتشريد العائلات من منازلها نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به المليشيات على المنازل والمساجد والمتاجر والأسواق العامة في التحيتا .