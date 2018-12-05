قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في الضالع

تمكن الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة في مديرية دمت شمال محافظة الضالع جنوب البلاد.
وحررت قوات الجيش، مناطق جبلي، وغلم، وحمل، وقوز محمد، واودية الذهبان والمبهى، والخدشة، غرب مدينة دمت، والمطلة على قريتي الأثلة، والمعرش من الشرق، حسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".
جاءت هذه التطورات بعد هجوم مباغت للجيش اليمني، على مواقع الميليشيا في تلك المواقع.
وأسفرت المواجهات عن مصرع 37 من عناصر الميليشيا الإرهابية، وجرح آخرين، وأسر 5 من العناصر الإرهابية.
واستعادت قوات الجيش، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، التي خلفتها عناصر الميليشيا.
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