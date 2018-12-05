الخليج 365 - أبوبكر الشادلي أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، تعميما هاما لأبناء حضرموت حذرت فيه من العبث بالأجسام التي تبدو غريبة لهم. ودعت قيادة المنطقة المواطنين وأولياء الأمور بتحذير أطفالهم من الأجسام الغريبة في الطرقات، والوديان، والسواحل، والمنتزهات او باي مكان اخر قد يصادفونها. وأهابت المنطقة العسكرية المواطنين بالتبلغ الفوري فور الإشتباه بأي أجسام غير مألوفة وغريبة عليهم. ونشرت المنطقة العسكرية أرقامها لتلقي بلاغات المواطنين، وفيما يلي يعيد 'الخليج 365 ' نشر أرقام التواصل الخاصة بالمنطقة العسكرية الثانية: 739978832 701966802 322102 300006 300007 300008 ويتوقع 'الخليج 365 ' أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية أصدرت التعميم، احترازا من أي أعمال شغب تتطلع العناصر الإرهابية لتنفيذها في حضرموت.

شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة العسكرية الثانية تصدر تعميما هاما لأبناء حضرموت.. و 'اليمن العربي ' يكشف السبب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .