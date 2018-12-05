رئيس الحكومة: تحسن أسعار الوقود سيكون له أثر إيجابي ونراقب الأسعار

الخليج 365 - عدن

كشف رئيس الحكومة معين عبدالملك ان التحسن في اسعار الوقود سيكون له اثار ايجابية مباشرة على حياة المواطنين.

وقال عبدالملك في تغريدة رصدها الخليج 365 في موقع التدوينات العالمية المصغرة تويتر إن "التحسن في أسعار الوقود بتخفيض بلغ ٢٣٪ سيكون له أثر إيجابي كبير على المدى القصير وعلى معيشة المواطن وتعافي الأقتصاد وكلف البضائع والتنقل".

وأضاف "نراقب في الحكومة مؤشرات أسعار السلع الأساسية ونعمل مع كل مؤسسات الدولة على ضبط التجاوزات لتحقيق الاستقرار في الأسواق".