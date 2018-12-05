شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع معارك عنيفة وحرب شوارع واحراق منازل وسط مدينة تعز وحالة هلع وذعر تنتاب السكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص اندلعت معارك عنيفة وسط مدينة تعز بين ميليشات حزب الاصلاح المنضوية في اطار الالوية العسكرية بصراع على غنائم الحرب والسيطرة على الاسواق لجني عائداتها وقال شهود عيان في شارع جمال وسط المدينة ان فصيلين يتقاتلا في هذا اللحظات من اجل السيطرة على سو السمك وان الاشتباكات توسعت لتشمل الشوارع الخلفية وسوط ضحايا واحاق عدد من امنازل وسط حالة هع وخوف غير مسبوق من السكان تفاصيل اوفى احقاً

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