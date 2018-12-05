شكرا لقرائتكم خبر عن يا موقع " النخبة " اوقف سرقة الاخبار من المواقع دون الاشارة للمصدر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اقدم موقع يدعي انه النخبة على سرقة خبر حصري على "الخليج 365" عن االاشتباكات في تعز دون الاشارة للمصدر

ونحن في موقع "الخليج 365" نحذر من سرقة اخبارنا دون الاشارة للمصدر وننبه الى انه يجب على من يأخذ الخبر من موقعنا ان لاينشره الا بعد مرور ساعتين

الغريب في الامر ان الاخوة في النخبة لم يكلفو انفسهم حتى تعديل الحطأ المطبعي

الخبر كما جاء في "الخليج 365" بهذا الرابط انقر هنا