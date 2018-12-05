اجتماع بتعز يناقش خطة الاستجابة الطارئة للعام 2019م

ناقش اجتماع برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اليوم خطة الاستجابة الطارئة للمحافظة للعام 2019 .



واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومدير مشروع النظافة والتحسين ومدير فرع مؤسسة المياه، الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المحلية لتعز للعام الحالي .



وجرى مناقشة التحديات التي واجهت عمل السلطة المحلية والقطاعات ذات العلاقة لتلبية هذه الاحتياجات، وإيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب عليها، والرفع من وتيرة العمل لخدمة المحافظة التي تعيش ظروفا مأساوية نتيجة الحرب والحصار المفروض عليها من قبل المليشيات الانقلابية .



وشدد وكيل المحافظة على الإسراع في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة هذه الاحتياجات ومضاعفة التنسيق مع المنظمات والجهات المانحة.



واستعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل أهداف ومحددات خطة الاستجابة الطارئة لمحافظة تعز وآليات التعامل مع المنظمات الدولية وتوجيه تدخلاتها وفقا للاحتياج الفعلي للمحافظة .



وأكد أن محافظة تعز ستقدم خطة موحدة في جميع القطاعات الصحية والتعليمية والزراعية والنظافة والمياه، مهيبا بالجميع التنسيق والتكامل في العمل بما يجسد الاحتياجات الفعلية ويخدم محافظة تعز .



ووزعت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد ومتابعة الخطة نماذج للخطة لجميع المديريات والمعنيين بإشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.



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