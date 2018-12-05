شاهد.. أولى صور وفد الحكومة الشرعية بعد وصوله إلى السويد

ستوكهولم - الخليج 365

بث ناشطون، مساء اليوم الأربعاء، أولى صور وفد الحكومة الشرعية بعد وصولهم إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

ويعيد "الخليج 365"، أولى الصور لوفد الحكومة الشرعية بعد وصوله إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام.

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث أعلن بدء المشاورات بين الحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة السويدية ستوكهولم غدا الخميس السادس من ديسمبر ٢٠١٨.

الإعلام من الجامعة الأهلية