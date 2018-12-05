‏تكريم أفراد نقطة مثلث رأس عمران لإحباطهم عملية تهريب أسلحة إلى عدن

‌‌‌‌‌‌كرّمت قيادة قوات التحالف العربي في عدن، قائد نقطة تفتيش مثلث رأس عمران، وعدد من أفراد النقطة، وذلك نظير جهودهم وتميزهم في مجال عملهم، عقب إحباطهم لعمليتي تهريب أسلحة وذخائر نحو العاصمة عدن خلال الإسبوع الجارِ.

و قام نائب مدير الدائرة المالية لألوية الدعم والإسناد القائد "رياض أبو أحمد"، بتكريم قيادة وأفراد النقطة التابعة لقوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، وتقديم الشكر والتقدير إليهم نيابة عن قيادة قوات التحالف العربي في العاصمة عدن، ونيابة عن قيادة ألوية الدعم والإسناد، وقدّم لهم الشكر والتقدير على تفانيهم، ويقظتهم، وإخلاصهم في مهامهم، وأعمالهم؛ متمنياً لهم التوفيق والاستمرار في تقديم أفضل الأعمال والإنجازات؛ للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

ومن جهة آخرى، أعرب قائد نقطة مثلث رأس عمران "محسن الغلابي" عن جزيل الشكر، ووافر العرفان، لسعادة قائد قوات التحالف العربي في العاصمة عدن، وقيادة ألوية الدعم والإسناد، وقيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، والذين لا يألون جهداً في تقديم الإهتمام اللازم تجاه منتسبي قوات الحزام الأمني، وتكريم المتميزين منهم، وهذا يدل على حرصهم، ومتابعتهم المستمرة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

وعبّر الجنود المُكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لقائد قوات التحالف العربي، وقيادات ألوية الدعم والإسناد وقوات الحزام الأمني، معتبرين ذلك التكريم دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهود في تأدية أعمالهم على أكمل وجه، مؤكدين بإنهم سيكونون عند حسن ظن الوطن وقياداتهم بهم.

وأحبط جنود نقطة تفتيش مثلث رأس عمران خلال الأسبوع الجاري عمليتي تهريب لكمية من الأسلحة والذخائر على متن حافلة و سيارة هيلوكس قادمتين من المخا التابعة لمحافظة تعز نحو العاصمة عدن.