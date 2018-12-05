عدن: شركة النفط تفتتح ثلاث محطات وقود بعد إعادة تأهيلها

أفتتح وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، اليوم، ومعه نائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس غالب بن معيلي، ومدير فرع الشركة بعدن، انتصار العراشة، ثلاث محطات وقود عقب إعادة تأهيلها.

وجاء افتتاح المحطات الثلاث التي شملت محطة مديرية خورمكسر (26 سبتمبر - سابقاً) بتكلفة 120 مليون ريال، ومحطة الحدائق بمديربة دارسعد ومحطة حجيف بمديرية التواهي، بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 51 لعيد الاستقلال الوطني المجيد الـ 30 نوفمبر، وذلك عقب إعادة تأهيل وترميم المحطات بشكل كامل من الأضرار التي لحقت بها جرّاء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية التي كبدت شركة النفط في عدن خسائر في بعض أصولها وممتلكاتها تصل لنحو ملياري ريال.

وأوضحت مدير عام شركة النفط بعدن انتصار العراشة، أن إعادة تأهيل وافتتاح المحطات يأتي في إطار خطط وجهود شركة النفط بعدن لتوسيع عملية التسويق الداخلي للوقود، وتغطية كافة احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية الجاهزة، مشيدة بجهود قيادة ومنتسبي الشركة الذين يعملون بكل جهد وتفاني لخدمة المواطنين وتوفير المشتقات النفطية بالسوق المحلية.

وقالت العراشة: إن قرار لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية بشأن تخفيض سعر مادة البنزين الذي تم للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، جاء من منطلق حرص الشركة على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ومراعاة للظروف التي تمر بها البلد وفي ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً وتحسن أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.