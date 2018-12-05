البخيتي: سنوات والحوثيون "يشيطنون" الأمم المتحدة

قال الكاتب والسياسي، علي البخيتي، مساء اليوم الأربعاء، "سنوات والحوثيون يشيطنون الأمم المتحدة".

وأضاف البخيتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ويعتبرونها أداة أمريكية صهيونية؛ واليوم هذه الأداة الصهيونية هي من تقل وفدهم للسويد".

وتابع البخيتي متحدثا عن الحوثيين "ويفاخرون بذلك؛ ويعدونه إنجاز".

وتابع "كم أشعر بالحسرة على الآلاف الذين قُتلوا في حروب الحركة تحت شعارات غبية سرعان ما تخلت الحركة عنها؛ لكن من يعيد لمن قتل حياته؟".