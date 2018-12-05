بالصور.. وكيل تعز يشدد على ضرورة ترتيب الأسواق وإزالة العشوائيات المستحدثة

شدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على ضرورة إزالة الأسواق العشوائية المستحدثة وإعادة ترتيب أسواق المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في ديوان عام المحافظة بمدراء عموم وأمن مديريات المدينة المظفر - القاهرة - صاله بحضور مدير عام الأشغال العامة في المحافظة المهندس عبدالحكيم الشميري ومدراء فروع مكاتب الاشغال في مديريات المدينة ومدير عام المرور العقيد عبدالله راجح.

ووفق متابعة "الخليج 365"، وقف الاجتماع أمام عدد من القضايا والإشكالات المتعلقة بالأسواق المستحدثة والمخالفة في المدينة والتي أدت إلى إقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وناقش الإجتماع إعادة ترتيب وتنظيم الأسواق في المدينة وإزالة الأسواق المستحدثة والعشوائيات، طبق مكتب إعلام المحافظة.

كما تم مناقشة مشكلة الإزدحام المروري وخاصة في الشوارع الرئيسية بسبب وجود الباعة المتجولين وبعض العشوائيات المستحدثة التي تتسبب في إعاقة حركة السير في المدينة وضرورة نقلها من الشوارع الرئيسية إلى أماكن خاصة.

ووجه وكيل أول مدراء مديريات المظفر والقاهرة وصالة ومكتب الأشغال العامة في المحافظة بترتيب وتنظيم الأسوق وإزالة العشوائيات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرفع لقيادة السلطة المحلية بالصعوبات والاشكالات التي تواجه تنفيذ مهامهم لإتخاذ اللازم.

وأقر الإجتماع نقل سوق الجملة الكائن في عقبة شارع جمال إلى منطقة بيرباشا ، و إعادة تنظيم وترتيب أسواق المدينة العامة والخاصة بصورة رسمية لتجنب الإشكالات وضمان ضبط وتحصيل الإيرادات فيها بشكل قانوني.