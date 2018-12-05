سنوات حكم صالح الثلاثون.. ولعبة التوزانات السياسية المتناقضة

بعد مرور ما يقرب من عام على رحيل الرئيس المخلوع "علي عبدالله صالح"، ومع تصاعد حدة المعاركة الحربية والخلافات السياسية، لم يستطع أحد أن ينكر تأثير فترة حكم "صالح"، والتي تقارب من الثلاثة والثلاثون عام، على اليمن وسير العملية السياسية، وذلك بسبب اعتماده على التناقضات السياسية، لم تستطع أي جهة سياسية أن تقدم نفسها كبديل لحكم صالح بعد رحيله.

فى صيف عام 1994 تحالف المخلوع مع جماعة الحوثي، وذلك بعد أن شعر الأول بتعاظم قوة حزب الاصلاح الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فى اليمن، مدركًا أن المعادلة الصحيحة من الناحية العقائدية هي "الإخوان أمامهم الحوثيون"، ولكن ثمن هذة المعادلة كان غاليًا وسقطت الدولة فى دوامة الحرب المفتوحة، ولا يخفى على أحد واقعة تفجير جامع النهدين التي نجا منها المخلوع بأعجوبة، حولته إلى شخص عنيد يرغب فى الإنتقام من كل خصومه، وبعد أن اعلن موافقته على تسليم السلطة السياسية وفق المبادر الخليجية، لم يغفر لخصومه تلك المحاولة لتصفيته جسديًا.

أعتمد صالح فى لعبته السياسة مع الحوثي على قاعدته السياسية الواسعة المتمثله فى حزب المؤتمر الشعبي، والذي من خلاله استطاع حشد الملايين فى ذلك المشهد المهيب بميدان السبعين، وتمكن من خلال ذلك جذب انظار التحالف العربي، لدعم انتفاضة شعبية تسقط حكم الحوثيين وتعود باليمن إلى نقطة البداية، يقبل الجميع فيها وجود صالح رئيسا لليمن.

ولكن بعد قتل المخلوع على يد من تحالف معه وتخلت عنه قبائل طوق صنعاء وقبيلته المنتمي لها "سنحان"، لم يستطع قيادي فى المؤتمر الشعبي لملمة صفوفه ولكنهم واصلوا استنزاف ما تبقي من الحزب من قوة، مستمرين فى الاستفادة من اسم صالح ولكنهم لم يكونوا يوماً بحجم صالح او الحزب او اليمن.

وفى النهاية لا يمكن إنكار عدد من النتائج التي أدت لها فترة حكم صالح وتأثيرها على اليمن، بداية من رغبة الجنوب فى المضي للحصول على استقلاله مهما بلغ ذلك من تعقيدات، خاصة بعد دعم دول التحالف والإمارات لآلوية العمالقة لتحرير المدن الجنوبية من قبضة الحوثي، والتي كانت آخرها معارك تحرير الحديدة ومينائها.