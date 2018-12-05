شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاضها الكبير ... تعرف على "أسعار المشتقات النفطية" في (عدن، حضرموت وصنعاء).. مقارنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن تخفيض سعر لتر البترول إلى 285 ريال فيما ستباع الدبة 20 لترا بـ "5700" ريال وذلك اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، إن لجنة تحديد الأسعار في الشركة أقرت خلال اجتماع لها تخفيض سعر البنزين سعة 20 لتر إلى 5700 ريال، بما يعادل 285 ريالاً للتر الواحد. ووجهت اللجنة بتكليف فرق ميدانية للقيام بأعمال الجرد للكميات المتبقية في محطات الوقود، والرقابة على الأسعار في المحطات الخاصة، للتأكد من التزامها بتخفيض الأسعار. وفيما يخص العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فقد ظل سعر البترول عبوة (20 لتر) في حدود عشرة آلاف ريال، أي تقريباً ضعف قيمته في عدن.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاضها الكبير ... تعرف على "أسعار المشتقات النفطية" في (عدن، حضرموت وصنعاء).. مقارنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .