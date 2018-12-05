شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الكشف عن هوية الضابط الضالعي..الذي قام بارتكاب جريمة بحق مواطن من تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون جنوبيين عن هوية القيادي الأمني بمحافظة لحج الذي قام بقتل مواطن من محافظة تعز يعمل في مصنع البلك بمديرية تبن. وقال الناشط اكرم الشاطري في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن معلومات تقول ان الطفل ابراهيم صادق عبدالله عمر من محافظه تعز يعمل في مصنع البلك الجربا/تبن/لحج. ويحمل بلك بالاجر اليومي وأن الذي قتله يدعى عدنان الضالعي سائق الطقم ومرافق ابو وسام اليافعي نائب مدير امن لحج.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الكشف عن هوية الضابط الضالعي..الذي قام بارتكاب جريمة بحق مواطن من تعز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .