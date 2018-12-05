طيران العدوان يقصف مليشيات حزب الاصلاح في البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

قصف طيران العدوان السعودي اليوم الأربعاء مرتزقته في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكرت مصادر محلية أن قصف الطيران لمرتزقته في البيضاء جاء بعد فشلهم في تحقيق تقدم على الأرض رغم كثافة الزحوف التي شنوها على مواقع الجيش واللجان الشعبية.

واكدت المصادر أن المرتزقة الذين تم قصفهم ينتمون لحزب الاصلاح