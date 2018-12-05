بالصور.. العثور على لغم بحري حوثي في المياه الدولية وتفجيره

عثرت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة صباح اليوم الأربعاء على لغم بحري قامت المليشيا الحوثيه بزراعته على مقربة من الممر الدولي غرب جزيرة بكلان اليمنية في البحر الأحمر و التابعة لمحافظة حجة.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أنه تم التعامل معه وتفجيره بعد نقله إلى خور ميدي بمساعدة خبراء من القوات المشتركة التابعةللتحالف العربي.

وتقوم قوات التشكيل البحري بعملية مسح بحرية اعتيادية في سواحل محافظة حجة ومحيط عدد من الجزر التابغة للمحافظة وتأمين خط المياه الدولية من الألغام التي باتت تهديدا حقيقيا للسفن التجارية العابرة لخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكانت وحدة التشكيل البحري قد عثرت في شهر نوفمبر الماضي على 29 لغما بحريا زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة على مقربة من خط الملاحة الدولية قبالة سواحل حجة واجزاءمن سواحل محافظة الحديدة وتم التعامل معها وإتلافها.