وزير الدفاع المقدشي يلتقي نظيره المصري في القاهرة

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ،اليوم في القاهرة، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق اول محمد محمود زكي.

وبحسب وكالة "سبأ"، جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع ومكافحة الارهاب.

وأشاد الفريق المقدشي بمواقف جمهورية مصر العربية الداعمة لليمن وشرعيته، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مثمناً الدور المصري المساند للجيش الوطني واستقبالها لأعداد كبيرة من جرحى الجيش الوطني وتقديم التسهيلات الطبية لهم.

وأضافت أن المقدشي استعرض مستجدات الاوضاع في اليمن، و الانتصارات التي تحرزها قوات الجيش الوطني في سبيل تحرير اليمن من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وتأمين باب المندب وطرق الملاحة من تهديدات المليشيا الارهابية ومن يقف خلفها.

وثمن ما يقدمه التحالف العربي والذي تعتبر مصر عضوا فيه من دعم ومساندة لليمن لاستعادة الدولة وتحقيق الامن القومي العربي.

بدوره، أكد وزير الدفاع المصري استمرار دعم جمهورية مصر العربية لليمن في مختلف المجالات لاسيما في مجال التدريب وتأهيل القوات المسلحة اليمنية والتسليح و مكافحة الإرهاب، مبدياً استعداد جمهورية مصر في التعاون مع اليمن في علاج جرحى القوات المسلحة اليمنية.