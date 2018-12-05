60 طناً من السلال الغذائية لأهالي قرى مديرية حيران في حجة من مركز سلمان

دفع مركز سلمان للاغاثة اليوم الاربعاء اكثر من 60 طنا من المواد الغذائية لأهالي قرى مديرية حيران بمحافظ حجة شمال غرب البلاد.

وتوزعت السلال الغذائية على اهالي قرى السادة المغتربين، والسادة الظهر، والسادة الشرافية، والخباشية، وبني العاتي استفاد منها 4,800 شخص من النازحين والمتضررين بتلك القرى.

كما وزع 100 طن من السلال الغذائية على 8,100 مستفيد في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ضمن إجمالي المخصص لتسع محفظات يمنية والبالغ 102,170 سلة غذائية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.