نائب الرئيس يؤكد توجه الشرعية بنوايا صادقة نحو السلام العادل

أكد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح حرص الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية على إرساء السلام وحرص قيادة التحالف على تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح المشاورات الجارية برعاية أممية في السويد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري ورئيس هيئة الإسناد والدعم اللوجستي اللواء الركن أحمد الولي ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول.

وطبقا لوكالة "سبأ"، ناقش محسن معهم التطورات الميدانية والمستجدات واستمرار تصعيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتنفيذ عمليات هجومية وإطلاق المقذوفات والصواريخ والاعتداء على المدنيين في إشارة للنوايا التي يبيتونها تجاه عملية السلام والمشاورات الجارية.

كما استمع نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تقرير من المفتش العام للقوات المسلحة عن التصعيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات وإحصائيات عن إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه مأرب وبعض المحافظات المحررة وعلى الأشقاء في المملكة.

ولفت نائب الرئيس إلى توجه الشرعية بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنوايا صادقة نحو السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ بما يحقق السلام الدائم ويؤدي إلى استعادة الدولة وينهي الانقلاب.