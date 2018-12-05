صحافي: الحوثية وجهت وفدين أحدهما إلى السويد وآخر إلى قبائل محلية

كشف الصحافي، عبدالكريم المدي، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي وجهت وفدين أحدهما إلى السويد وآخر إلى قبائل محلية.

وقال المدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الحوثي وجه وفدين الأول إلى السويد والثاني إلى قبائل بني صريم/حاشد".

وأضاف أن الحوثي فرض على القبائل عشرةملايين دعم للجبهات وقافلة وألف مقاتل".

وبحسب المدي فإن الحوثي "اختتم قائمةالمطالب بتهديد المشائخ بالسجن في حال لم يتم التنفيذ".

وتابع "هذا يؤكد كلام "فليته" - المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي - الذي شدد أثناء توجهه للسويد على مواصلة حمل السلاح".

واختتم المدي "يعني سلام بمنهج الولي الفقيه".