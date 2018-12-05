شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل: تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سعوديين بارزين (الأسماء والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولان تركيان اليوم الأربعاء إن المدعي العام لاسطنبول أصدر مذكرتين لاعتقال مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤولان أن المكتب خلص إلى أن هناك ”اشتباها قويا“ بأن القحطاني، وهو مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، وهو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وأقالت السعودية القحطاني وعسيري من منصبيهما في أكتوبر تشرين الأول، على خلفية اشتراكهما في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.