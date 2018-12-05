شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ البحسني يؤكد مواصلة مساعيه لخدمة المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسود المواطنون في محافظة حضرموت حالة من الارتياح الكبير للجهود الملموسة لقيادة السلطة المحلية بالمحلية بالمحافظة بقيادة محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والتي اثمرت اطلاقه مبادرة صرف بطائق تموينية للمواطنين في عموم مديريات المحافظة للحصول على مواد غذائية مدعومة ومواصلة الجهود لزيادة عدد هذه المواد الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وكذا توزيع مادة الدقيق المدعوم للمخابز لبيع الخبز بسعر مدعوم .

بالإضافة الى توجيهاته لشركة النفط بتخفيض اسعار مادتي البترول والديزل وتوفرها في كافة المحطات .

كما اثمرت هذه الجهود عن استقرار التيار الكهربائي نتيجة المتابعة المستمرة للحصول على حصة حضرموت من المكرمة السعودية بتوفير المشتقات الخاصة بمحطات الكهرباء في عموم حضرموت .

واشاد مواطنون بهذه الخطوات من الاخ المحافظ ، اضافة الى جهوده في استقرار الامن وتحديث المؤسسة الامنية ونشر الامن في ربوع حضرموت من خلال نجاحه الملحوظ في قيادة المنطقة العسكرية الثانية وبسط الامن واطلاق ونشر عملية القبضة الحديدية في مديرية يبعث والمديريات المجاورة لها لحفظ الامن في تلك المديريات .

كما اثمرت جهود المحافظ عن اشهار كلية الشرطة بحضرموت وجامعة سيئون وقرب بدء الدراسة فيهما ، ومواصلة الجهود والتجهيزات اللازمة لاعادة افتتاح مطار الريان الدولي .

واكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ان قيادة السلطة المحلية تضع المواطن في مقدمة اولوياتها ولن تألوا جهداً في دعم المواطن والتخفيف عنه ، كما تسعى على خط متوازن لحفظ أمنه واستقراره من خلال تحديث المؤسسة الامنية وتطوير قوات النخبة الحضرمية وقوات خفر السواحل ، بالإضافة الى جهود اعادة الإعمار ومتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية .