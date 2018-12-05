شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إخراج الحوثيين جرحاهم من صنعاء ..محمد عبدالسلام يكتب اعلان حرب جديد وتوقعات بمعركة حاسمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قب وقت قصير من إعلان جماعة الحوثي مغادرة وفدها المفاوض رسمياً مطار صنعاء الدولي عبر طائرة كويتية الى السويد، وجه الناطق باسم جماعة الحوثيين، محمد عبدالسلام، مقاتلي الحركة بحمل السلاح.



ورصد "المشهد اليمني" تغريدة لعبدالسلام جاء فيها: غادر الوفد الوطني صنعاء متوجها الى السويد على متن طائرة كويتية لن ندخر جهدا لانجاح المشاورات وإحلال السلام وانهاء الحرب العدوانية وفك الحصار أيدينا ممدودة للسلام وفي نفس الوقت نهيب بالجيش والأمن واللجان الشعبية أن يكونوا متيقضين لأي تصعيدحيث قددشنوا تصعيدهم العسكري منذ صباح اليوم.

ومن المزمع من أن تنطلق محادثات السلام بين الحوثيين والشرعية في مدينة ستوكهولم السويدية الخميس القادم.