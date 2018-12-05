تعز: اللواء الرابع يسلم النقاط الأمنية في "التربة" للقوات الخاصة

سلمت قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي، عددا من النقاط العسكرية في مدينة التربة (جنوبي تعز)، تنفيذاً لمخرجات اتفاق "الخيامي".

ويقضي الاتفاق، الذي أبرم مطلع نوفمبر الفائت، بسحب قوات اللواء 35مدرع واللواء الرابع مشاة جبلي من مدينة التربة إلى الجبهات وتسليم النقاط العسكرية للأمن العام وقوات الأمن الخاص، وذلك عقب التوتر الذي شهدته المنطقة.

وقالت مصادر عسكرية لـ "يمن شباب نت" إن قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي سلمت، أمس الاثنين، جميع النقاط العسكرية الواقعة في مدينة التربة ورأس هيجة العبد، للقوات الخاصة.

وذكرت المصادر أن التسليم تم بموجب محضر رسمي.

ومطلع الأسبوع الجاري، اتفقت قيادات تعز الأمنية والعسكرية، في اجتماع مطول عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، على تنفيذ الاتفاق، بعد أن تم عرقلته خلال الفترة الماضية.

وأقر الاتفاق بتسليم جميع النقاط العسكرية من مدخل مدينة التربة إلى منطقة نجد قسيم، لقوات الأمن الخاصة والأمن العام، وتسليم النقاط العسكرية من الضباب إلى مدينة تعز لقوات الشرطة العسكرية.

وكانت مصادر أمنية قد كشفت أمس الاثنين، عن محاولة مجاميع مسلحة تابعة للواء35 بعرقلة تنفيذ الاتفاق، بعد أن رفضت أن نقطتي "السمسرة و البيرين" التي ارتكبت العديد من الانتهاكات، وكان أخرها تصفية أحد أفراد الجيش الوطني العائدين من جبهة الساحل، الأسبوع الماضي، التسليم وعززت من تمركزهما حول النقطة.

