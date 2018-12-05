سقطرى تحتفي بالذكرى الـ 51 لعيد الاستقلال الوطني

إحتفلت محافظة أرخبيل سقطرى، بالذكرى الـ 51 لعيد الاستقلال وجلاء المستعمر البريطاني من جنوب الوطن، بإقامة حفل فني وخطابي .

وقال محافظ المحافظة، رمزي محروس، أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل وفاء لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وهي تتويجا لنضالات ثوار سبتمبر واكتوبر الذين رفضوا الاحتلال والعبودية .. داعياً ابناء الارخبيل الى وحدة الصف والحفاظ على تماسكهم و تكاتفهم وان يكونوا يدا واحدة سعيا للوصول للتنمية والنهضة بالمحافظة أرضا وانسانا.

فيما قال مدير مكتب الثقافة عمر قبلان " ونحن نحتفل بعيد الاستقلال لا بد ان نستلهم تضحيات الثوار الأحرار وعزيمتهم وإصرارهم على مقاومة الاحتلال البريطاني البغيض الذي جثم على شعبنا ما يقارب 129 عاما لينعم الوطن بالامن والاستقرار ".. لافتا ان الاقاليم تعد الخيار الحقيقي للتنمية والعدالة الوطنية.

وشهد الحفل تقديم عدد من والأغاني الوطنية المعبرة لأهمية المناسبة على الشعب اليمني .