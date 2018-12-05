مديرية القطن انتعاش في المشاريع والتمنية بدعم من السلطة المحلية

قال وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، إن مديرية القطن ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية.

وذكر الكثيري، وفقا لوكالة سبأ، أن من أهمم تلك المشاريع سفلتة طريق بروج -العنين بطول ٢٨ كيلو وتجهيز مباني مستشفى بروج وإلحاقها بمستشفى القطن وإقامة فروع لكلية التربية بجامعة سيئون وكلية المجتمع والتخطيط لإقامة كليتين جديدتين تابعتين لجامعة سيئون وإقامة معهد تقني وصحي في المديرية ومشاريع تحسين الشوارع الرئيسية في مدينة القطن في بداية العام القادم وحفر بئرين في حقل الحمضان بالقطن.

وتطرق في اجتماع عقده مع المكتب التنفيذي بالمديرية، إلى أبرز المشاريع التي اعتمدتها السلطة المحلية بوادي حضرموت بمديرية القطن في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنظافة والأشغال العامة من حصة حضرموت من مبيعات النفط، داعيا السلطة المحلية بالمديرية وأعضاء المكتب التنفيذي إلى أهمية تعزيز دور عمل المكاتب الخدمية في تنفيذ المشاريع.

ونفذ الوكيل الكثيري برنامج زيارات متعددة لعدد من المكاتب الحكومية والمؤسسات الخدمية والأمنية في محافظة حضرموت، بدأها بزيارة المجمع القضائي بمديرية القطن بوادي حضرموت، للاطلاع على الأضرار والدمار الذي تعرض له المجمع نتيجة الهجوم الإرهابي لعناصر تنظيم القاعدة، ووجه بالعمل على ترميمه وإعادة تأهيليه للاستفادة منه في خدمة أبناء المديرية والمديريات الغربية.

كما زار الوكيل الكثيري معسكر الأمن العام بمديرية القطن، مطلعًا على أوضاع المعسكر ومبانيه، مشيرًا إلى أن الجانب الأمني يحظى باهتمام كبير من قبل قيادة السلطة المحلية والعمل على استقراره في جميع المديريات.

وتفقد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء مستشفى القطن العام، واستمع الوكيل الكثيري من المدير العام للمستشفى عبدالله العي إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى وأبرز الاحتياجات العاجلة والصعوبات التي تتطلب تدخلات قيادة السلطة المحلية.

وفي سياق متصل اطلع الوكيل الكثيري على حجم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها مباني مستشفى بروج بمديرية القطن جراء الهجوم الارهابي لتنظيم القاعدة خلال الفترة الماضية، موجها اعتماد مشروع ترميمه وتشغيله ورفده بالأجهزة.

وافتتح المرحلة الأولى من مشروع مبنى إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن بوادي حضرموت مطلعًا على سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بالمديرية.

واطلع على سير العملية التعليمية بثانوية سيف بن ذي يزن للبنين ومدرسة الزهراء للتعليم الأساسي للبنات، داعيًا الطلاب والطالبات الى الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي لتحقيق نتائج مشرفة.