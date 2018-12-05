المقدشي يشيد بتضحيات الجيش السوداني المشارك في التحالف العربي

عبر وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي عن اشادته بتضحيات الجيش السوداني في اليمن الذي امتزج دمه بالدم اليمني للانتصار على المشروع الإيراني الذي يهدف الى زعزعة أمن المنطقة ويهدد منطقة الممرات الدولية في البحر الأحمر.

وقد جاء ذلك خلال لقائه اليوم في القاهرة بوزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف.

وأكد المقدشي على مواقف السودان الاخوية قيادة وحكومة وشعبا عبر مشاركتها الفاعلة في دول التحالف الداعمة للشرعية، وتضحياتهم وشجاعتهم لدعم ومساندة الجيش الوطني لدحر المليشيا، معتبرا ان هذه المواقف ستضل خالدة في وجدان الشعب اليمني.

من جانبه أكد وزير الدفاع السوداني موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية، ومساندة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها، مشيرا الى ان السودان مستمر في دعم الجيش الوطني حتى يتم تحرير اليمن من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.