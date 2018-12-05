مجلي: خروقات المليشيا تصعيد غير مبرر ولا ينم عن نوايا حسنة

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده عبدالله مجلي أن خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تصعيد غير مبرر ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام.

ونقلت موقع الجيش عن العميد مجلي أن المليشيا الحوثية, هاجمت يوم أمس الثلاثاء, مواقع الجيش في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء, بالتزامن مع وصول وفود التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأضاف أن المليشيا الانقلابية مستمرة بإطلاق القذائف والصواريخ التي تستهدف مناطق المدنيين.

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني، وبدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية, سترد وبقوة على هذه الاعتداءات والخروقات المتكررة ولن تقف مكتوفة الأيدي أمامها.

وأكد ناطق القوات المسلحة، أن الحكومة الشرعية وافقت على جولة المفاوضات سعيا منها لتحقيق السلام الدائم في اليمن المبنى على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.