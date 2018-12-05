واشنطن تدعو إلى انخراط جاد في مشاورات السويد

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، 05 كانون الأول، 2018 إلى انخراط صادق وجاد في مشاورات السويد بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.
وقال الخارجية الأمريكية: إننا ندعم بقوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي بذل جهودا جبارة لإنجاح هذه المشاورات، ونشكر حكومة السويد على استضافتها.
وأضافت: ليس لدينا أي أوهام بأن هذه العملية ستكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية.
ومن المقرر أن يكتمل وصول أعضاء الوفدين المفاوضين إلى السويد اليوم.
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