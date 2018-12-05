مئات الطلاب الإيرانيين ينضمون إلى العمال والمعلمين المحتجين

انضم مئات الطلاب من عدة جامعات إيرانية إلى صفوف العمال والمعلمين المحتجين في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب تزايد حدة المشكلات المعيشية، إلى جانب القمع بقسوة من قبل أجهزة أمنية.

وتحدث تقارير إخبارية ناطقة بالفارسية عن خروج تظاهرات حاشدة منذ أمس الثلاثاء لطلاب جامعات كبرى في طهران مثل (أمير كبير التكنولوجية، وكرمانشاه الطبية، ونوشيرواني الصناعية)، وسط مصادمات مع عناصر مليشيا البسيج، النشطة في قمع الحراك الشعبي داخل إيران وفق أوامر من المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي وكذلك الحرس الثوري.

وأيد الطلاب احتجاجات وإضرابات عمال السكر والفولاذ في جنوب غربي البلاد، والمستمرة على مدار أسابيع، بسبب تردي الوضع المعيشي، وتأخر الأجور الشهرية، فضلا عن التمييز الوظيفي.

وأدن طلاب الجامعات الإيرانية المحتجون اعتقال السلطات الأمنية لنشطاء وعمال محتجين أبرزهم إسماعيل بخشي - الذي تعرض للتعذيب البدني في مقر احتجازه-، في الوقت الذي نعتوا حكومة رئيس البلاد حسن روحاني بـ"المخادعة" قبل أن يهتفوا بـ "الموت" ضدها.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للتدخل الأمني إزاء المتظاهرين سلميا في شتى أنحاء البلاد، قبل أن يطالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين جراء الاحتجاجات المنادية بضرروة تحسين الأوضاع الداخلية المتردية بفعل الفشل الحكومي، فضلا عن إهدار ثروات إيران على المليشيات خارج الحدود.

ونشر نشطاء إيرانيون صورا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر طلاب جامعة الرازي في محافظة كرمانشاه (غرب) يرفعون شعارات مؤيدة لإضراب عمال الفولاذ في إقليم الأحواز، تطالب النظام علانية بتوفير الخبز والعمل الحر لكافة الإيرانيين؛ فضلا عن توقف قمع الأجهزة الأمنية للأنشطة الطلابية والتدخل في شؤون الجامعات.

وشنت عناصر من الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات طالت عددا من الطلاب الجامعيين في البلاد على إثر هذه التظاهرات، أبرزهم الناشطة عسل محمدي طالبة الصيدلة في جامعة آزاد بالعاصمة طهران، وسط شن حملات ترهيب لمعتقلين آخرين.