شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق مصرفي الكريمي والعمقي بعدن لهذا السبب ..!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغلقت شرطة مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن عدد من شركات الصرافة المخالفة . وقال مدير الشرطة ناصر عباد الحسني بإن الشرطة قامت بنزول صباح اليوم الاربعاء لمحلات الصرافة في المديرية وقامت باحتجاز واغلاق عدد منها وهي التي تقوم بالشراء فقط وترفض البيع .

وأكد الحسني ان الشرطة قامت باحتجاز ملاك مصرفي الكريمي والعمقي وجميع محلات الصرافة في مقر الشرطة بسبب شرائها للعملات ورفضها للبيع .

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