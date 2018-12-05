شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة .. اسعار الصرف اليوم تستقر عند هذ المستوى المرتفع منذ ساعات الصباح الاولى والدولار يباع بهذا السعر الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018. قائمة بأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية : العملة- سعر البيع - سعر الشراء الدولار الأمريكي 490 498 الريال السعودي 132 139 الدرهم الإماراتي 135 142 اليورو الأوروبي 540 552 الجنيه الاسترليني 607 620

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة .. اسعار الصرف اليوم تستقر عند هذ المستوى المرتفع منذ ساعات الصباح الاولى والدولار يباع بهذا السعر الان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .