عدن: شركة النفط تعلن تخفيض سعر "البنزين" وتشكل لجنة للمراقبة

أعلنت لجنة دراسة الأسعار في شركة النفط اليمنية، تخفيض أسعار مادة البنزين بناءا على توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء، بما يخفف من معاناة المواطنين ولما تقتضيه المصلحة العامة .

جاء ذلك خلال اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط المهندس غالب بن معيلي.

ووفقا لوكالة"سبأ" فقد حددت اللجنة، سعر صفيحة البنزين، سعة 20 لتر، بـ5700 ريال بما يعادل 285 ريال للتر الواحد .



ووجهت اللجنة بإنزال لجان، مساء اليوم، للقيام بأعمال الجرد للكميات المتبقية في محطات الوقود بهدف تتبيث السعر الجديد، إلى جانب تكليف فرق ميدانية للنزول للرقابة على الأسعار في المحطات الخاصة للتأكد من مدى التزامها بتخفيض الأسعار وفقا للمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بسعر الريال مقابل العملات الأخرى.



وكان بن معيلي قد ناقش مع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية في عدن، انتصار العراشة ومسؤولي الإدارات والأقسام جملة من القضايا والهموم والصعوبات التي تواجه عمل الشركة وسبل مواجهتها للارتقاء بمستوى الأداء العام .



وشدد بن معيلي، على ضرورة الحفاظ على وتيرة العمل التصاعدية لشركة النفط اليمنية وتنفيذ كافة مشاريعها التنموية والاستثمارية وبما يلبي احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية .

