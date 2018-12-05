ناشر يقدم نسخة من أوراق اعتماده لنائبة الرئيس الكوستاريكي

قدم سفير اليمن محمد ناشر اليوم نسخة من اوراق اعتماده لنائب الرئيس وزيرة خارجية كوستاريكا ابسي كامبل ، كسفير غير مقيم ومفوضا لليمن لدى جمهورية كوستاريكا.

ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، خلال اللقاء نقل لها تحيات نائب الرئيس علي محسن صالح ووزير الخارجية خالد اليماني.

وتطرق السفير الى آخر تطورات الاوضاع في اليمن ورغبة الحكومة في انهاء الحرب واحلال السلام المستدام والشامل والعادل القائم على استعادة الدولة وانهاء الانقلاب مستندا على المرجعيات الثلاث التي اجمع عليها الشعب اليمني والمجتمع الدولي.

‎من جانبها هنئت نائبة الرئيس وزيرة الخارجية الكوستاريكية ، السفير محمد ناشر بمناسبة تعيينه سفيرا غير مقيما لدى بلادها .. مؤكدتاً تقديم التسهيلات اللازمة للسفير للقيام بمهامه لخدمة علاقات الصداقة التي تربط البلدين.. معتبرتاً ان تقديم نسخة من اوراق الاعتماد تشكل نقطة انطلاقات مهمة لمستقبل العلاقات الثنائية .