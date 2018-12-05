شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر العواضي يفاجئ الجميع بهذا التصريح في اول ظهور له بذكرى مقتل صالح.. شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي إن اليمن خسرت اثنين من أشجع رجالها قبل عام واحد من اليوم.
وتابع : في ديسمبر الأسودوقعت الواقعة التي هزت أفئدةاليمنيين في المدن والقرى والسهل والجبل واتشح وجه الوطن بعلامات الفجيعة والكرب والحداد.
ياسر العواضي
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@Yaser_Alawadi
مر عام على الأحداث الداميةالتي خسر فيها اليمن اثنين من أنبل وأشجع وأخلص رجاله:الشهيد الزعيم الخالد الرئيس علي عبدالله صالح والشهيد الأمين عارف الزوكا
في ديسمبر الأسودوقعت الواقعة التي هزت أفئدةاليمنيين في المدن والقرى والسهل والجبل واتشح وجه الوطن بعلامات الفجيعة والكرب والحداد1️⃣
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٦:٠٦ م - ٤ ديسمبر ٢٠١٨
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