شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر العواضي يفاجئ الجميع بهذا التصريح في اول ظهور له بذكرى مقتل صالح.. شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي إن اليمن خسرت اثنين من أشجع رجالها قبل عام واحد من اليوم.

وتابع : في ديسمبر الأسودوقعت الواقعة التي هزت أفئدةاليمنيين في المدن والقرى والسهل والجبل واتشح وجه الوطن بعلامات الفجيعة والكرب والحداد.



ياسر العواضي

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@Yaser_Alawadi

مر عام على الأحداث الداميةالتي خسر فيها اليمن اثنين من أنبل وأشجع وأخلص رجاله:الشهيد الزعيم الخالد الرئيس علي عبدالله صالح والشهيد الأمين عارف الزوكا

في ديسمبر الأسودوقعت الواقعة التي هزت أفئدةاليمنيين في المدن والقرى والسهل والجبل واتشح وجه الوطن بعلامات الفجيعة والكرب والحداد1️⃣

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٦:٠٦ م - ٤ ديسمبر ٢٠١٨

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