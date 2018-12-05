شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :حسن زيد يهدد التحالف بنسف الكعبة حجراً حجرا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد وزير حوثي في حكومة الانقلابيين الحوثيين بهد الكعبة المشرفة حجراً حجر بعد نشره تغريدة أفاد فيها بنسف فندق في الحديدة كان مقراً لقوات التحالف وألوية العمالقة – حسب قوله . وقال وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلابيين حسن زيد، إن الحوثيين قاموا بنسف فندق كروان في محافظة الحديدة الذي قال أن قوات التحالف اتخذته مقراً عسكرياً له .. وأشار الوزير الحوثي حسن زيد إلى أن الحوثيين سينسفون كل مكان وموقع يتخذه التحالف مقراً له، مشيراً إلى أنه حتى الكعبة إذا كانت في الحديدة ويستخدمها التحالف مقراً له سينسفونها حجراً حجر فوق رؤوسهم . وقال حسن زيد في تغريدته :"وصلنا للتو الحديدة نسف فندق كروان من على ظهر الكره الأرضية ومساواته بالأرض " والذي اتخذته قوى العدوان مركزا عسكريا لقناصيهم نشد على ايديكم ايها الابطال ولو كانت الكعبة في الحديدة ويستخدمها العدو لسفك دماء اليمنيون انسفوها حجرا حجر فوق رؤوس الاعداء اذيال الصليب والصهاينة".

