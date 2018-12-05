شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة حديثة : كيف تحول منزل اللواء محمود الصبيحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتبه/ عدنان الجعفري: أحجار متناثرة في منطقة (ترن) بخورعميرة مديرية المضاربة م/لحج ، لبقايا غرفة (شعبي) هي مسقط راس المناضل اللواء / محمود الصبيحي ، ولد بهذه الغرفة التي لاتحتوي على أي ملحقات أخرى وترعرع فيها بريعان شبابه وبداية التحاقة بالسلك العسكري، وضلت هذه الغرفة المتواضعة والمبنية في تبة جبلية بجانب وادي القرية مجرى السيل منزلآ للواء محمود الصبيحي الى وقت قريب وتحديدآ في عام 94م ، واثناء مغادرته للبلاد عقب إجتياح الجنوب انتقلت اسرته وقطنت في منطقة (عزافه) وماتزال لليوم. رغم قساوة الحياة بالمنطقة وظروف العيش الا ان الوطنية والانتمى للارض والمواطن ترسخة بنزاهة (اللواء محمود) والا بعد عودتة للوطن اتيحت له الفرصة ان يحسن مسكنة بالفلل الفارهة والقصور كما يعمل الكثير ،لكنه كان مهمومآ ومشغولآ بقضية بلاد ومصير مواطنيها وكان يملك رؤئية لإصلاح من خربة الساسة الفاسدون لو لا أهوال الحرب التي اتت بما لاتشتهيه مهام وحماس (الصبيحي). فقرية (ترن) مسقط راس اللواء محمود هي جزء ونموذج من مناطق الصبيحة التي تم أهمالها واستثنائها من المشاريع الخدمية كحرب علني يمارس ضد منطقة الصبيحة التي لم تبخل باجيالها في التحاقهم بالنضال ومعركة استعادة كرامة وطن وإستقلاله كالدور الذي لعبة اول رئيس للجنوب أثنا الإحتلال البريطاني (قحطان الشعبي ورفيقة فيصل عبداللطيف) والقائمة تطول.

