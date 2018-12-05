شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة انفجارات ضخمة ومباغتة تهز الآن أحياء العاصمة صنعاء وترعب السكان (الاهداف المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات التحالف العربي قبل قلیل عدة غارات على مواقع في العاصمة صنعاء. وقال سكان محلیون جنوب العاصمة في تصریح لـ " المش?د الیمني " أن طیران

التحالف شن 6 غارات متتالیة على منطقتي جربان وعمد في مدخل مدیریة سنحان -

جنوب شرق العاصمة. وأضاف الش?ود " أن الغارات أحدثت انفجارات عنیفة ?زت عدد من الأحیاء السكنیة

جنوب العاصمة.

وأوضح الش?ود " أن الغارات سبق?ا تحلیق مكثف لطیران التحالف في أجواء العاصمة.

وسبق أن است?دفت طائرات التحالف العربي منطقة عمد جنوب العاصمة قبل حوالي ش?ر بقرابة خمس غارات متتالیة قال

التحالف أن?ا است?دفت مخزن كبیر استخدم? الحوثیون حدیثا للأسلحة.

شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة انفجارات ضخمة ومباغتة تهز الآن أحياء العاصمة صنعاء وترعب السكان (الاهداف المستهدفة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .