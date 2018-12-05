قوات الجيش تشن هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا شمال البيضاء

شنت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الأربعاء هجوماً واسعاً على مواقع الجيش والمقاومة في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء شمال البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" إن هجوماً واسعاً شنته قوات الجيش والمقاومة صباح اليوم الأربعاء استهدف مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في الحمة السوادء بجبهة قانية بمديرية السوادية شمال البيضاء . وأكدت المصادر إن المواجهات تدور بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

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