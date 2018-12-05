شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. العميد طارق صالح يرعب مليشيا الحوثي بظهوره المفاجئ في هذه المدينة ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحيا قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، ومعه قيادات مدينة وعسكرية، اليوم الثلاثاء، الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا.

وقالت مصادر خاصة، إن مدينة الخوخة ، تشهد في الأثناء حفل تأبين للرئيس السابق والأمين العام لحزب المؤتمر، عارف الزوكا.

وأظهرت الصور التي حصل عليها “المشهد اليمني” قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح ومحافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر محافظ وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى في منصة الحفل التأبيني الأول.

وكان الرئيس السابق علي صالح والأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا قد استشهدا مثل هذا اليوم برصاص الحوثيين، بعد إعلان “صالح” فك التحالف معهم وإعلان انتفاضة مسلحة ضدهم في الثاني من ديسمبر من العام الماضي.

أحيا قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، ومعه قيادات مدينة وعسكرية، اليوم الثلاثاء، الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا.

وقالت مصادر خاصة، إن مدينة الخوخة ، تشهد في الأثناء حفل تأبين للرئيس السابق والأمين العام لحزب المؤتمر، عارف الزوكا.

وأظهرت الصور التي حصل عليها “المشهد اليمني” قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح ومحافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر محافظ وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى في منصة الحفل التأبيني الأول.

وكان الرئيس السابق علي صالح والأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا قد استشهدا مثل هذا اليوم برصاص الحوثيين، بعد إعلان “صالح” فك التحالف معهم وإعلان انتفاضة مسلحة ضدهم في الثاني من ديسمبر من العام الماضي.