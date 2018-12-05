شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى من الحوثيين وتدمير مخزن سلاح في قصف جوي جنوب صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة ان مقاتلات التحالف استهدفت معسكرا تدريبيا ومخازن أسلحة للحوثيين جنوب صنعاء. وشنت مقاتلات التحالف العربي، صباح اليوم، نحو 5 غارات على مخازن للأسلحة ومعسكر تدريب لمليشيات الحوثي بمديرية سنحان جنوب صنعاء. وأسفرت الغارات عن مقتل عدد من عناصر المليشيات وتدمير مخزن للأسلحة بحسب المصادر.

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