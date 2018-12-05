الولايات المتحدة ترحب بمحادثات السلام المرتقبة في السويد

رحّبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة في السويد، واصفة إياها بأنها "خطوة أولى ضرورية وحيوية"، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: "ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية".

ومن المقرر أن تنطلق المشاورات، الخميس، لبحث إجراءات بناء الثقة ومراحل تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الإثنين، بهدف تبادل جميع الأسرى والمعتقلين، وذلك برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب مصدر رسمي في الأمم المتّحدة، لوكالة فرانس برس، فقد وصل وفد مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام.

وكان وفد الانقلابيين قد تغيب عن مشاورات "جنيف 3" التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، ما دفع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى الحرص على اصطحاب الوفد الحوثي من صنعاء خشية تكرار غيابه.