شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفاجئون التحالف العربي في محافظات الجنوب بهجوم مباغت هو الأول من نوعه.. (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون اليوم بصنعاء، عن تشكيل اللجنة التحضيرية للهيئة التنسيقية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لمناهضة وجود التحالف العربي.

وبحسب وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون، فإن الإجتماع ضم رئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور ورئيس مايسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.



وقالت الوكالة، إن الهيئة ستشكل من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المناهضين، لما وصفوه بالعدوان والاحتلال( في إشارة للتحالف العربي). ويرأس اللجنة التحضيرية خالد باراس ويتواجد في العضوية عبدالعزيز بن حبتور وقاسم محمد لبوزة وعلياء فيصل عبداللطيف والدكتور عبدالعزيز محمد الترب، وعددا من الشخصيات الجنوبية.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أنه تم تكليف أعضاء اللجنة التحضيرية بالتواصل كل في إطار محافظته والتنسيق لعقد ملتقى للهيئة التنسيقية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لمقاومة العدوان وطرد الاحتلال من أراضي الجمهورية اليمنية.

وأعلنت اللجنة، تحالفها مع جماعة الحوثي، وقيادة المؤتمر برئاسة صادق أمين أبو رأس. وتوجهت اللجنة بمبادرة ذاتية بدعوة جميع أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في داخل الوطن وفي الخارج للمشاركة، في اللجنة على حد قولهم.