شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا رد السعوديون على قناة الجزيرة ..(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر السعوديون تقريراً حول حضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لقمة مجموع العشرين والتي اقيمت في الارجنتين، بحضور قادة الدول. وكانت قناة الجزيرة قد نشرت تقريرا عن ولي العهد السعودي اظهرته انه كان في موقف لم يهتم به احد، والحقيقة عكس ذلك تماما فرد عليها السعوديون بهذا التقرير.. شاهد:

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