شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر العواضي يفاجئ الجميع بهذا التصريح عن واقعة مقتل الزعيم صالح.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي إن اليمن خسرت اثنين من أشجع رجالها قبل عام واحد من اليوم.

وأضاف العواضي في ذكرى مقتل الرئيس الراحل "صالح" فس تغريدة له على تويتر، أنه : "‏مر عام على الأحداث الدامية التي خسر فيها اليمن اثنين من أنبل وأشجع وأخلص رجاله:الشهيد الزعيم الخالد الرئيس علي عبدالله صالح والشهيد الأمين عارف الزوكا".

وتابع : في ديسمبر الأسود وقعت الواقعة التي هزت أفئدة اليمنيين في المدن والقرى والسهل والجبل واتشح وجه الوطن بعلامات الفجيعة والكرب والحداد.