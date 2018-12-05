شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، في ساعة متأخرة شباباً من عدد من الاستراحات والفنادق في العاصمة صنعاء.

وأكد مصدر أمني، في اتصال هاتفي، أن عناصر مليشيا الحوثي على متن أطقم مسلحة شنت حملة استهدفت عدداً من الاستراحات والكافيهات والفنادق في شارع وحي حدة بالعاصمة صنعاء.

وأوضح المصدر أن عناصر المليشيا اقتحمت الفنادق والاستراحات وطلبوا من مرتاديها إبراز هوياتهم.

وأضاف أن عناصر المليشيات الحوثية اختطفت عدداً من الشبان بذريعة عدم وجود هوياتهم واقتادتهم إلى سجون أقسام الشرطة الواقعة في نطاق مديرية السبعين التي يوجد الفندق والاستراحة فيها.

وأشار المصدر إلى أن هذه الانتهاكات الصارخة لعناصر المليشيا الحوثية دليل إفلاس ومحاولة بائسة لتخويف المواطنين وتعبر عن حالة من التخبط والارتباك بعد الصفعات والخسائر التي يتعرضون لها في جبهة الحديدة بالتزامن مع ذكرى الانتفاضة الشعبية ضدها التي قادها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح في الثاني من ديسمبر العام الفائت.

